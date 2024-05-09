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Стало известно о встрече Путина с военными в Кремле после инаугурации

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Фото: Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин 7 мая после инаугурации встретился с участвующими в спецоперации командирами подразделений в Кремле. Соответствующие кадры опубликованы в четверг, 9 мая.

На встрече глава государства передал самые лучшие пожелания военнослужащим.

«Мне бы очень хотелось, чтобы на этой церемонии присутствовали все наши боевые товарищи, которые решают задачи в рамках специальной военной операции, не жалеют своего здоровья, а если нужно, и жизнь отдают», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия всегда должна быть впереди в производстве современных средств вооружения. Однако это не всегда удается, поскольку у противника также достаточно вооружений, и на него работает всё западное сообщество, добавил российский лидер.

По словам Путина, успешная работа военнослужащих в рамках спецоперации является главным условием для выполнения стоящих перед российским руководством задач в экономической и социальной сферах.

«У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы, но только при одном условии — при условии вашей успешной работы на поле боя. Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем, вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает», — отметил президент.

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Путин 9 мая в ходе военного парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая назвал участников специальной военной операции героями России. Российский народ преклоняется перед стойкостью военнослужащих и их самопожертвованием и верит в них, указал он.

7 мая Путин на церемонии инаугурации официально вступил в должность президента РФ. Мероприятие прошло в залах Большого Кремлевского дворца. Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. На церемонии присутствовали около 2,6 тыс. гостей, в числе которых были участники СВО.

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