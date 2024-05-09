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Участники парада Победы рассказали о ветеранах ВОВ среди своих родственников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Участники Парада Победы на Красной площади рассказали о своих родственниках, которые защищали Родину в период Великой Отечественной войны. Кадры беседы с ними 9 мая публикуют «Известия».

Один из участников парад — 19-летний старший машины Глеб Сулимук, прадед которого Федор Кедрань был артиллеристом, помощником наводчика орудия, и в результате одной из операций стал Героем Советского Союза.

«Он участвовал в одной из операций, когда немцы подходили и должны были прорывать оборону. Он вместе со своим наводчиком предотвратил это, выведя из строя девять танков и четыре бронетранспортера. Тем самым они не прорвали линию обороны, и наши смогли удержать фронт», — рассказал Сулимук.

Десантник Артем Кузнецов также рассказал, что о своем родственнике — старшем лейтенанте Викторе Фокине.

«В 1943 году он участвовал в операции «Малая земля» по освобождению Новороссийска вместе со своим другом, <...> Леонидом Брежневым, и в 1945 году стал начальником 18-й армии, которая тогда принимала участие в этой операции. Всю свою жизнь он боролся с нацизмом, делал это и после [войны]. В 1950 он самолично разработал операцию, лично поймал и ликвидировал [украинского нациста] Романа Шухевича — очень известного бандита, бандеровца», — поделился Кузнецов.

Боец рассказал, что он родом из поколения военных и сейчас продолжает семейное дело.

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Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем приняло участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи».

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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