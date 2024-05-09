Реклама
Прямой эфир
Политика
Владимир Путин провел встречу с президентом Узбекистана в Москве
Политика
Песков призвал быть оптимистами при оценке отношений России и Армении
Мир
В МИД РФ пообещали жесткий ответ на антироссийские шаги Великобритании
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
МИД Узбекистана предупредил о новых условиях въезда в Казахстан из-за России
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
Мир
Начштаба обороны Британии признал тактические успехи российских сил на Украине
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Мир
В ЦПВС сообщили о 10 нарушениях со стороны коалиции США в небе над Сирией
Мир
Олимпийский огонь прибыл из Греции в Марсель на борту парусника Belem
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Общество
Экипаж МКС передал поздравления россиянам с Днем Победы
Наука и техника
SpaceX успешно запустила Falcon 9 с 23 спутниками Starlink
Общество
В Белгороде прошло торжественное открытие мемориала
Мир
Президент Чехии раскрыл подробности об инициативе по доставке Киеву боеприпасов
Общество
Режим ЧС в сельском хозйстве ввели в Тамбовской и Липецкой областях
Мир
Посольство РФ зафиксировало 22 случая осквернения советских памятников в ФРГ с 2023 года

Олимпийский огонь прибыл из Греции в Марсель на борту парусника Belem

0
Фото: REUTERS/Manon Cruz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Марсель на борту парусника Belem прибыл олимпийский огонь, церемонию посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 8 мая сообщили на странице в соцсети Х (бывш. Twitter) Елисейского дворца.

«Он (Олимпийский огонь. — Ред.) проделает путь через 400 коммун вплоть до церемонии открытия. Это означает окончание многих лет подготовки. Я хочу, чтобы наши граждане поняли, что это момент единения и что у нас всё получилось, и мы можем гордиться» — сказал Макрон в обращении к собравшимся в порту Марселя гражданам страны.

Согласно данным префектуры города, церемонию посетило более 150 тыс. человек, а парусник сопровождало более тысячи лодок.

Политические игры: чего будет стоить Франции проведение Олимпиады
Эксперты и общественность недовольны проблемами с безопасностью и постоянно растущими бюджетами

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что олимпийский огонь для Игр-2024 в Париже отправился из Греции во Францию. Официальная церемония передачи огня французской стороне состоялась в пятницу вечером на греческом стадионе Панатинаикос. В ходе нее президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос передал огонь председателю французского оргкомитета Игр Тони Эстанге.

16 апреля, в греческой Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня для летних Игр 2024 года. На церемонии присутствовали несколько тысяч человек, в том числе официальные лица — глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, мэр Парижа Анн Идальго, министр спорта и Олимпийских игр Амели Удеа-Кастера, Эстанге и другие.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024