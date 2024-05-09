Олимпийский огонь прибыл из Греции в Марсель на борту парусника Belem

В Марсель на борту парусника Belem прибыл олимпийский огонь, церемонию посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 8 мая сообщили на странице в соцсети Х (бывш. Twitter) Елисейского дворца.

«Он (Олимпийский огонь. — Ред.) проделает путь через 400 коммун вплоть до церемонии открытия. Это означает окончание многих лет подготовки. Я хочу, чтобы наши граждане поняли, что это момент единения и что у нас всё получилось, и мы можем гордиться» — сказал Макрон в обращении к собравшимся в порту Марселя гражданам страны.

Согласно данным префектуры города, церемонию посетило более 150 тыс. человек, а парусник сопровождало более тысячи лодок.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что олимпийский огонь для Игр-2024 в Париже отправился из Греции во Францию. Официальная церемония передачи огня французской стороне состоялась в пятницу вечером на греческом стадионе Панатинаикос. В ходе нее президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос передал огонь председателю французского оргкомитета Игр Тони Эстанге.

16 апреля, в греческой Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня для летних Игр 2024 года. На церемонии присутствовали несколько тысяч человек, в том числе официальные лица — глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, мэр Парижа Анн Идальго, министр спорта и Олимпийских игр Амели Удеа-Кастера, Эстанге и другие.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.