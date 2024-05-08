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В Госдепе США заявили о работе над новыми пакетами военной помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency
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США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, при этом сроки их выделения еще неизвестны. Об этом 8 мая заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы работаем на другими пакетами. <...> Но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», — сказал он в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

Миллер уточнил, что Вашингтон рассчитывает вернуться к таким темпам поставок вооружения Киеву, которые были до перебоя в финансировании.

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Ранее, 5 мая, подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон, оказывая помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), на самом деле инвестирует в поражение Киева. По его мнению, гораздо разумнее для Вашингтона было бы еще с декабря 2021 года начать работать с Киевом и Москвой над поиском решения, которое могло бы предотвратить начало специальной военной операции РФ, включая вопрос об отказе Украине в членстве в НАТО и установлении нейтрального статуса страны.

Президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине 24 апреля. Вашингтон сразу решил начать военные поставки Киеву. Согласно законопроекту, США должны выделить Украине военную помощь на сумму почти $61 млрд.

До этого, 22 апреля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что средства, выделенные Вашингтоном на военную помощь Киеву, не изменят положение Украины на поле боя. Он отметил, что подобный сценарий уже происходил в 2023 году, когда Киев провалил свое летнее контрнаступление.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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