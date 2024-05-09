Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Спартак» – «Краснодар», «Зенит» – ЦСКА

До конца конца текущего розыгрыша РПЛ осталось всего три тура. А интрига в борьбе за чемпионство сохраняется, причем на максимальном уровне. Три команды претендуют на золото. Победитель предыдущих пяти сезонов петербургский «Зенит» всего на одно очко опережает «Краснодар» и московское «Динамо». И в предстоящем 28-м туре клуб из Северной столицы проведет важнейший матч дома против столичного ЦСКА. У «Краснодара» впереди непростой выезд к московскому «Спартаку». Эти две встречи станут центральными в ближайшие выходные.

11 мая: 16:30, «Лукойл Арена» (Москва); 19:00, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч»

Хоккей

«Лига Ставок Большой тур сборной». Россия – Белоруссия

Фото: ФХР

В майские праздники традиционно заканчивается российский хоккейный сезон. Уже финишировали все клубные соревнования, а теперь национальная команда «Россия 25» завершает свое турне по регионам. Она уже сыграла в Астане с Казахстаном (1:0) и Белоруссией (6:0), а затем встречалась с теми же белорусами в Омске (4:0). Чтобы уйти в отпуск, ее игрокам осталось провести еще два матча — соперником снова будет Белоруссия. 9 мая эти сборные сыграют в Туле, а 11 мая проведут последнюю встречу в Минске.

9 мая, 17:30, «Ледовый дворец» (Тула). Прямая трансляция на «Матч ТВ». 11 мая, 17:10, «Минск Арена» (Минск, Белоруссия). Прямая трансляция на «Беларусь 5»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Полуфиналы. ЦСКА – «Зенит», «Локомотив-Кубань» – УНИКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Приближается к концу и российский баскетбольный сезон. Вновь, как обычно, идет напряженная борьба за выход в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. В двух полуфинальных сериях сыграно уже по два матча. И до определения победителей еще далеко. В противостоянии петербургского «Зенита» и московского ЦСКА после двух встреч в Северной столице счет 1:1. В эти выходные команды дважды встретятся в Москве. Если один из клубов выиграет оба матча, то пройдет в финал. В противном случае всё решится в пятой игре, которая пройдет 15 мая. Аналогичная ситуация в серии между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубанью». После двух матчей в столице Татарстана счет 1:1. В выходные в Краснодаре пройдет третья игра. В начале следующей недели там же состоится четвертый матч. Но в случае необходимости им придется всё решать в Казани 16 мая.

10 мая, 14:00, «Мегаспорт» (Москва). 11 мая, 14:00, «Баскет Холл» (Краснодар). 12 мая, 16:00, «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Борьба

Мировая олимпийская квалификация

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Во второй половине текущей недели будут разыграны последние путевки на Олимпиаду-2024 в Париже у борцов. В Стамбуле в рамках Мировой квалификации распределят по три квоты в каждой весовой категории. Это один из немногих видов спорта, в котором россияне и белорусы могут поехать на Игры под нейтральным флагом. В вольной борьбе уже ранее все наши спортсмены сумели пробиться в Париж. Поэтому в Турции мы увидим из россиян только двух представительниц в женской борьбе и четырех мужчин в греко-римской. Именно эти шесть лицензий — последние, которые России не удалось завоевать в предыдущих отборах. У женщин в весе до 57 кг выступит Ольга Хорошавцева, а в категории до 76 кг — Рита Талисманова. В греко-римской борьбе на ковер выйдут Садык Лалаев (до 60 кг), Аслан Висаитов (до 67 кг), Адлет Тюлюбаев (до 77 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).

9 мая, греко-римская борьба: 10:00, предварительные схватки; 18:00, полуфиналы. 10 мая: 10:00, женская борьба, предварительные схватки; 16:45, греко-римская борьба, схватки за бронзу; 18:00, женская борьба, полуфиналы; 20:30, греко-римская борьба, схватки между двумя бронзовыми призерами за олимпийскую лицензию. 11 мая, женская борьба: 16:45, схватки за бронзу; 20:30, схватки между двумя бронзовыми призерами за олимпийскую лицензию. «Зал борьбы» (Стамбул, Турция). Прямые трансляции на «Матч! Боец»

Смешанные единоборства

Чейз Хупер – Вячеслав Борщев

Фото: Getty Images/Chris Unger/Zuffa LLC

В ближайшие выходные в Сент-Луисе пройдет турнир по MMA UFC on ESPN 56. Наиболее интересным для российских зрителей станет поединок в легком весе с участием нашего Вячеслава Борщева и американца Чейза Хупера. 32-летний Борщев выступает в профессиональном MMA с 2019 года. С тех пор у него семь побед, три ничьи, одно поражение. 24-летний Хупер пришел на этот уровень двумя годами ранее. На его счету 13 побед, одна ничья и три поражения.

12 мая, 02:00. Enterprise Centre (Сент-Луис, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»