Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара

Порт Петропавловска-Камчатского работает штатно после крупного пожара. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Инфраструктура, находящаяся в нашем ведении, не пострадала. Порт работает в штатном режиме», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее в среду региональное управление МЧС сообщило, что на территории морского вокзала Петропавловска-Камчатского произошел пожар. Горел строящийся ангар, площадь пожара составила 5 тыс. кв м.

Пострадавших не было, пожар потушен.