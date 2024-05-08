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На территории морвокзала Петропавловска-Камчатского загорелся ангар

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Фото: МЧС РФ
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Строящийся ангар загорелся на территории морского вокзала Петропавловска-Камчатского, площадь пожара составила 5 тыс. кв м. Об этом 8 мая говорится в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Как следует из опубликованного видео, пожар охватил здание неравномерно. В некоторых местах огонь уже почти потушен, в других над кровлей ангара поднимаются языки пламени.

«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники», — добавили в региональном главке МЧС.

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Ранее, 15 апреля, крупный пожар вспыхнул в металлическом ангаре размером 15х30 м. Огонь был оперативно потушен.

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