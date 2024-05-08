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Сильный пожар произошел в промзоне на востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар возник в промышленной зоне на востоке Москвы. Об этом вечером в среду сообщил «Известиям» источник.

Как следует из видеокадров, открытое горение происходило за бетонным забором. Над пожаром поднимались клубы черного дыма, при этом языки пламени поднимались на несколько метров.

Пожар тушили сотрудники МЧС, на месте находилась спецтехника.

По словам источника, горело здание на Большой Черкизовской улице, построенное из металлических конструкций.

Площадь пожара составила около 100 кв. м.

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Ранее, 6 мая, сообщалось, что пожар произошел в жилом девятиэтажном доме на юго-востоке Москвы. Четыре человека были спасены с этажей, расположенных выше квартиры, в которой произошло возгорание.

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