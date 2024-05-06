Четырех человек спасли при пожаре в жилом доме в Кузьминках
Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы, спасены четыре человека. Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщает в понедельник, 6 мая, со ссылкой на источник.
«В девятиэтажном жилом доме 28, корп. 1 на улице Академика Скрябина произошло возгорание в квартире. Горели личные вещи и мебель. На данный момент пожар ликвидирован на площади 15 кв. м», — рассказал собеседник агентства.
Люди были спасены с этажей, расположенных выше квартиры, в которой произошло возгорание. Женщину с ее грудным ребенком спасли с помощью автолестницы. Четырехмесячную девочку доставили в больницу для осмотра.
Ранее, 2 мая, пожарный пострадал во время тушения пожара в производственном здании на востоке Москвы. Его доставили в одну из столичных больниц, передает RT.
О пожаре в административно-производственном здании, расположенном на улице Буракова, стало известно вечером 2 мая, сообщает 360.ru. Возгоранию присваивали второй (повышенный) ранг опасности. К тушению привлекали вертолеты, всего на месте работали 120 специалистов и 35 единиц техники. О ликвидации пожара МЧС сообщило в 1:32 мск.