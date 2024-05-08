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Президентом Европейской федерации самбо переизбран Сергей Елисеев

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Представитель России Сергей Елисеев переизбран на новый 4-летний срок президентом Европейской федерации самбо. Об этом 8 мая объявили на отчетно-выборной конференции федерации.

Елисеев поблагодарил за поддержку и заявил, что следующие четыре года для развития самбо в Европе станут прорывными.

«За долгие годы руководства мы с вами прошли большой путь от нескольких локальных турниров в году до крупнейших континентальных соревнований. Самбо вошло в программу престижных мультиспортивных соревнований, таких как: II Европейские игры, Всемирная универсиада, игры «Спорт-Аккорд», а также самбо получило олимпийское признание», — указал он в своей речи.

Между тем в Нови-Саде проходит первенство и чемпионат Европы по этому виду спорта. Сборная РФ выступает в полном составе. Всего на турнир приехало 750 спортсменов из 29 стран, что является рекордом для континентального чемпионата.

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Елисееву 61 год. Он кандидат педагогических наук, заслуженный тренер России. Является президентом Всероссийской федерации самбо с 2002 года, а Европейской — с 2004 года.

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