Президентом Европейской федерации самбо переизбран Сергей Елисеев

Представитель России Сергей Елисеев переизбран на новый 4-летний срок президентом Европейской федерации самбо. Об этом 8 мая объявили на отчетно-выборной конференции федерации.

Елисеев поблагодарил за поддержку и заявил, что следующие четыре года для развития самбо в Европе станут прорывными.

«За долгие годы руководства мы с вами прошли большой путь от нескольких локальных турниров в году до крупнейших континентальных соревнований. Самбо вошло в программу престижных мультиспортивных соревнований, таких как: II Европейские игры, Всемирная универсиада, игры «Спорт-Аккорд», а также самбо получило олимпийское признание», — указал он в своей речи.

Между тем в Нови-Саде проходит первенство и чемпионат Европы по этому виду спорта. Сборная РФ выступает в полном составе. Всего на турнир приехало 750 спортсменов из 29 стран, что является рекордом для континентального чемпионата.

Елисееву 61 год. Он кандидат педагогических наук, заслуженный тренер России. Является президентом Всероссийской федерации самбо с 2002 года, а Европейской — с 2004 года.