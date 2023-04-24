Подтвердили статус: российские самбисты снова лучшие на континенте

В израильском городе Хайфа завершились чемпионат Европы и молодежное континентальное первенство по самбо. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 23 стран, но больше всего наград снова завоевали российские самбисты. В прошлом году они стали лучшими на европейском первенстве в Сербии. Напомним, на международных соревнованиях россияне выступают в нейтральном статусе, под флагом и гимном Международной федерации самбо (FIAS).

Статус сильнейших российские самбисты начали подтверждать уже в первый день взрослого чемпионата Европы в Хайфе. В 11 весовых категориях среди мужчин, женщин, а также в дисциплине боевого самбо они завоевали восемь золотых и две бронзовые медали. Во второй день разыгрывалось 10 комплектов наград, и наши спортсмены снова забрали восемь золотых и две бронзовые медали.

Молодежное первенство Европы завершилось для российских самбистов еще более триумфально. За три дня соревнований наши спортсмены в разных весовых категориях среди юношей, юниоров и кадетов завоевали 42 золотые, три серебряные и две бронзовые награды. В неофициальном медальном зачете они, как и взрослые, безоговорочно заняли первое место, серьезно превзойдя своих конкурентов из других стран по общему количеству завоеванных наград.

— Прошедший чемпионат запомнился яркими и бескомпромиссными поединками, — сказал «Известиям» по окончании турнира президент FIAS Василий Шестаков. — Все команды показали себя достойно, но наряду с традиционными фаворитами соревнований я бы хотел выделить сборные Германии, Румынии и Армении. Представительнице ФРГ Саломе Штейнебруннер удалось завоевать золото молодежного первенства мира среди кадетов в весовой категории до 65 кг. Особого внимания заслуживает выступление женской сборной Румынии: самбистки взошли на пьедестал в шести весовых категориях из семи возможных, удостоившись четырех серебряных и двух бронзовых медалей. И конечно, запомнилось выступление армянского спортсмена Армана Аванесяна в весовой категории до 98 кг по боевому самбо, одолевшего на пути к финалу титулованного российского самбиста, двукратного чемпиона мира Виктора Немкова. Отдельно хочу отметить выступление израильской сборной, оказавшей достойное сопротивление фаворитам практически во всех весовых категориях и возрастных группах. Профессионализм и техническое мастерство израильских спортсменов и тренеров растет с каждым годом.

Напомним, чемпионат Европы и молодежное континентальное первенство по самбо, официальным партнером которых выступал банк ВТБ, проходили в израильском городе Хайфа в период с 19 по 23 апреля. Соревнования стали отборочным турниром для участия во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Сборная Украины отказалась от участия в соревнованиях, проигнорировав сроки подачи заявки.