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Эксперт рассказала о смертельной опасности гипертонии

Врач Малиновская: гипертония может говорить о различных заболеваниях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская объяснила в среду, 8 мая, как часто встречается повышенное давление у людей и насколько это опасно.

«Повышенное давление встречается чуть ли не у каждого второго взрослого. Высокое давление далеко не всегда сопровождается характерными симптомами — головокружением или звоном в ушах. Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии, которое день за днем повышает риск развития инсульта, инфаркта, проблем с почками и других нарушений», — рассказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Специалист отметила, что нормальным считается давление, показатели которого не превышают 120/80, более высокие числа на тонометре являются поводом для консультации с врачом.

Она добавила, что в группу риска развития повышенного давления относят людей с лишним весом и тех, чьи родственники страдают гипертонией. Дополнительные факторы риска — это возраст старше 65 лет, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем.

Малиновская добавила, что при систематическом повышении давления рекомендуется обязательно установить причины, потому что гипертония может указывать на нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками или быть признаком эндокринных опухолей.

Для обследования необходимо будет обратиться к терапевту или кардиологу, пройти ряд обследований и сдать анализы: УЗИ почек и сердца, ЭКГ, анализ крови на холестерин и анализ мочи для определения концентрации микроальбумина.

При этом эксперт подчеркнула, что артериальная гипертония считается самым распространенным фактором риска преждевременной смерти, который возможно предотвратить. В одних случаях достаточно будет изменить образ жизни, например сбросить вес, в других потребуется медикаментозное лечение, заключила она.

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Ранее, 24 апреля, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, к.м.н. Наталья Денисова рассказала, как составить рацион таким образом, чтобы снизить дозу лекарств от давления.

Специалист указала на то, что зелень является одним из главных источников калия, который способствует выведению жидкости. За счет этого снижается артериальное давление и уменьшаются отеки. По ее словам, при отсутствии проблем с поджелудочной железой в каждый прием пищи стоит съедать по три-четыре веточки укропа, петрушки, листового салата — это примерно 10–15 г на одну порцию. Также зелень полезна для людей с лишним весом, поскольку пищевые волокна зелени способствуют выведению излишка жира, холестерина.

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