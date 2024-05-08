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Росавиация сообщила о росте пассажиропотока российских авиакомпаний на 8,3%

Росавиация: пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос на 8,3%
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 8,3%, до 8,2 млн человек, сообщает 8 мая Росавиация.

«Из них на рейсах по России перевезено 6,2 млн человек (рост на 3,1%), на международных рейсах — 2 млн (рост на 28,3%)», — говорится на сайте агентства.

В Росавиации объяснили, что рост пассажиропотока обусловлен в том числе распродажами билетов, которые проводят крупнейшие российские авиакомпании.

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18 апреля в Росавиации сообщили, что в марте пассажиропоток авиакомпаний России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,8%, достигнув 7,9 млн человек. Топ-5 крупнейших перевозчиков составили «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии», уточнили в агентстве.

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