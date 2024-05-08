Украине будет гораздо выгоднее как можно быстрее пойти на мирные переговоры с Россией, чтобы завершить текущий конфликт на имеющихся условиях, иначе ей грозит неминуемое поражение. Об этом 5 мая написал подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис в статье для газеты The Hill.

«Украина никогда не выиграет войну и не вернет себе всю потерянную территорию. Если Киев не будет быстро добиваться урегулирования путем переговоров на лучших из доступных условий, то, в конечном счете, может потерпеть полное поражение», — говорится в публикации.

Как отмечает Дэвис, американская военная помощь, предоставляемая Вооруженным силам Украины (ВСУ), не поможет украинской армии одержать победу. И на самом деле Вашингтон инвестирует только в поражение Киева.

«Реальность такова, что эту <военную операцию> можно было предотвратить с помощью трезвой и зрелой дипломатии Соединенных Штатов… Мы могли бы настоять на том, чтобы Украина и Европа сделали всë возможное для выполнения условий Минских соглашений», — отмечает американский аналитик.

Подполковник в отставке констатирует, что США уже согласовали помощь Украине на $61 млрд, однако теперь президент страны Владимир Зеленский, без сомнения, запросит еще больше, поскольку одобренные средства будут израсходованы в течение ближайшего года.

«Если Запад и Киев продолжат игнорировать реальность и цепляться за фикцию о том, что, имея достаточно времени и денег, они смогут выиграть, — шансы на то, что Украине в конечном итоге будут предложены условия капитуляции, возрастут до опасных высот», — приходит к выводу Дэвис.

Ранее 8 мая полковник армии США отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что возможный отказ Соединенных Штатов поставлять оружие ВСУ был бы сигналом для России о готовности к началу переговоров. По его мнению, США на данный момент находятся не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Чем раньше Вашингтон поймет это, тем будет лучше как для него самого, так и для Киева, уточнил эксперт.

Президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине 24 апреля. Вашингтон сразу решил начать военные поставки Киеву. Согласно законопроекту, США должны выделить Украине военную помощь на сумму почти $61 млрд.

До этого, 22 апреля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что средства, выделенные Вашингтоном на военную помощь Киеву, не изменят положение Украины на поле боя. Он отметил, что подобный сценарий уже происходил в 2023 году, когда Украина провалила свое летнее контрнаступление.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.