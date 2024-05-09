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Эксперт рассказал о схеме мошенников в майские праздники

Калемберг: мошенники стали обманывать по схеме с тремя каналами взаимодействия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В майские праздники мошенники стали обманывать россиян по схеме с «тремя каналами взаимодействия», рассказал «Известиям» 9 мая генеральный директор SafeTech Денис Калемберг.

«Злоумышленники стали повышать качество атаки, используя многоходовые схемы, в том числе с заходом «через начальство», подделывая документы, используя дипфейки. Или же возвращаясь к техническим атакам с использованием троянов, фишинга», — отметил эксперт.

По его словам, одна из таких усложненных атак с подделкой документов и тремя «каналами взаимодействия» с жертвой произошла в майские праздники. Сначала россияне получали через Telegram письмо банка из топ-5 с сообщением об одобренной заявке на получение кредита и заявке по переводу заемных средств в украинский фонд.

«Письмо от банка было на фирменном бланке, подписанное одновременно и электронной подписью, и живой подписью с печатью. Вскоре после этого потенциальная жертва получала другое письмо, на этот раз от Росфинмониторинга, также на бланке, с живой подписью и печатью. В нем ведомство сообщало о факте оформления мошенниками кредитной заявки и уведомляло, что не допустить финансирования украинского фонда за счет средств банка можно лишь одним способом — подать встречную кредитную заявку, а затем полученные кредитные средства перевести на специальный счет», — рассказал Калемберг.

В то же время получившему эти сообщения звонили якобы из ФСБ: аферисты обвиняли собеседника по телефону в госизмене и всячески запугивали.

«На аннулирование заявки Росфинмониторинг отводил жертве атаки всего 120 минут, а иначе — кредитная кабала и обвинение в преступлениях против страны. В принципе, используемый скрипт далеко не новый, но качественная подделка документов плюс настойчивая коммуникация — и под давлением «ФСБ» люди оформляли кредиты и переводили их на указанный счет [деньги]», — добавил эксперт.

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Ранее, 8 мая сообщалось, что в I квартале 2024 года доля российских пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В «Лаборатории Касперского» уточнили, что, по данным приложения Kaspersky Who Calls, в январе–марте подозрительные вызовы поступали 42% россиян.

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