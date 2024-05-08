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Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В I квартале 2024 года доля российских пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом «Известиям» сообщили в «Лаборатории Касперского» 8 мая.

По данным приложения Kaspersky Who Calls, в январе–марте подозрительные вызовы поступали 42% россиян. Доля пользователей, которые получали различные нежелательные звонки, спам в первые три месяца, составила 94%.

«Приметой времени в начале 2024 года в телефонном мошенничестве стало применение в схемах злоумышленников дипфейков: пользователи получали аудиосообщения якобы от знакомых, коллег или руководителей, где их просили помочь или оказать содействие в чем-либо. Мошенники использовали множество легенд, однако цель оставалась одной — похитить собственные и кредитные средства жертвы», — пояснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, среди новых техник злоумышленников — получение одноразовых кодов подтверждения с помощью функции трансляции экрана в мессенджере во время разговора, без использования вредоносного программного обеспечения или программ для удаленного управления устройством.

«Какими бы ни были легенды или инструменты злоумышленников, в основе их схем зачастую лежит социальная инженерия. Поэтому пользователям крайне важно повышать собственную цифровую грамотность и следовать базовым правилам кибербезопасности: не сообщать посторонним конфиденциальные сведения, коды из СМС и push-уведомлений, не устанавливать на устройства, в том числе смартфоны, никакие программы по просьбе звонящего, завершать беседу, как только она покажется сомнительной, и не перезванивать на тот же номер, с которого поступил вызов», — напомнил Голованов.

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Накануне сообщалось о том, что количество вредоносных ссылок в Telegram продолжает расти. Как рассказала «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова, в I квартале 2024 года попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под мессенджер, стало в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Эксперт отметила, что фишеры часто меняют свои легенды, однако их цель остается неизменной — заманить потенциальных жертв на поддельную страницу авторизации Telegram, чтобы человек ввел свой номер телефона и код подтверждения, которые уйдут мошенникам.

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