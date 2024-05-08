Сербия экстрадирует обвиняемого в мошенничестве на 25 млн рублей россиянина

По запросу Генпрокуратуры РФ правоохранители Сербии экстрадируют в Россию Сергея Титова, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 25 млн рублей, сообщается 8 мая на сайте российского надзорного ведомства.

По версии следствия, Титов совместно с другими лицами похитил у учредителя коммерческой организации более 25 млн рублей путем заключения фиктивных сделок. Однако обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, после чего был объявлен в международный розыск.

«Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Сербия удалось добиться решения о выдаче», — сообщили в ведомстве.

Титов будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ.

Обвиняемый будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее в этот день в Генпрокуратуре сообщили, что в Россию из Черногории будет экстрадирована гражданка РФ Ольга Абрамова. Она подозревается в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданским и арбитражным делам, уточнили в ведомстве.