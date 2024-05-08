Столетний ветеран ВОВ Садыков из Дагестана станцевал лезгинку

Герой России, ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков станцевал лезгинку, несмотря на столетний возраст. Видео танца 8 мая опубликовала пресс-служба правительства республики в своем Telegram-канале.

В пресс-службе рассказали, что 8 мая в честь грядущего Дня Победы военный оркестр махачкалинского соединения Росгвардии организовал для Садыкова концерт у стен его дома. На опубликованном видео ветеран Великой Отечественной войны наравне с молодыми мужчинами и женщинами пустился в пляс.

2 мая президент РФ Владимир Путин присвоил Садыкову звание Героя России. Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, отметил, что Садыков является одним из тех, кто своими подвигами мотивирует нынешних защитников.

Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в дагестанском селе Рутул и в 1941 году ушел на фронт добровольцем. Он принимал участие в сражении за Сталинград и боях на Курской дуге, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронте, Садыков отмечен орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другими наградами.