Сервис «второй руки» могут распространить на все российские банки

Сервис «второй руки» распространят на все банки. Используя эту опцию, клиенты могут привлекать доверенное лицо для подтверждения банковских операций. Такая поправка будет внесена во втором чтении в законопроект «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности», разработанный депутатами фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду». Об этом рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов 8 мая.

«В мае законопроект о системе защиты банковских переводов будет рассмотрен в первом чтении, но мы уже предварительно договорились о том, что во второмI чтении будет принята поправка, которая распространит его действие не только на 13 системно значимых кредитных организаций, но и на все банки в России вообще», — рассказал парламентарий по итогам заседания комитета по финансовому рынку.

Также Свистунов сообщил, что в законопроект будут предложены поправки, подготовленные другими фракциями.

«ЛДПР внесет предложение о том, чтобы включить в систему сервиса «второй руки» еще и микрофинансовые организации, в которых происходит значительная доля случаев мошенничества. Кроме того, услуга должна быть бесплатной для граждан», — пояснил депутат.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что Госдума может принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию. Согласно тексту документа, системно значимые кредитные организации — в настоящее время их 13 — будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении трансакции.

В пресс-службе Центробанка РФ «Известиям» рассказали, что на основе опыта банков, которые уже сами добровольно используют сервис «второй руки», видна его эффективность как инструмента защиты от мошеннических действий. При этом он востребован среди социально уязвимых групп населения, их родственников и близких людей. Там также добавили, что регулятор поддерживает законопроект.