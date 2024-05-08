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Bloomberg сообщило о росте на 48% числа миллионеров в Нью-Йорке за 10 лет

Bloomberg: за 10 лет количество миллионеров в Нью-Йорке увеличилось на 48%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Количество миллионеров в Нью-Йорке увеличилось на 48%. Об этом 7 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Henley&Partners.

«В Нью-Йорке насчитывается почти 350 тыс. миллионеров, что больше, чем в любом другом городе, и на 48% больше, чем десять лет назад», — говорится в публикации.

Таким образом, каждый 24-й из 8,26 млн жителей имеет семизначный чистый капитал. Кроме того, в Нью-Йорке по-прежнему велика доля сверхбогатых: согласно отчету, в нем насчитывается 60 миллиардеров.

После Нью-Йорка в рейтинге следует район залива в США, включающий Сан-Хосе, Сан-Франциско и Пало-Альто. Затем идут Токио, Сингапур и Лондон. Всего в списке находятся 50 городов. По словам главного исполнительного директора Henley & Partners Юрга Штеффена, причиной этого стал бум на финансовых рынках, который в последние несколько лет стимулировал рост в самых богатых городах мира. Мировые акции выросли на 20% в 2023 году и почти на 7% в этом году, добавил он.

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При этом год назад аналогичное исследование сообщало о 340 тыс. миллионеров, проживающих в Нью-Йорке. Так, за год их количество выросло на 10 тыс.

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