В Петербурге подросток отравился жидкостью из рук незнакомца
В Санкт-Петербурге несовершеннолетний попал в больницу, после того как выпил неизвестную жидкость, которую ему предложил незнакомец. Об этом в среду, 8 мая, сообщает телеканал «78».
Подростка, находившегося в неадекватном состоянии, заметил друг. По словам 14-летнего пострадавшего, во время прогулки неизвестный мужчина дал ему попить прозрачную жидкость без вкуса и запаха. После этого школьник помнил события смутно.
Юношу госпитализировали с отравлением неизвестным веществом психотропного действия в средней степени тяжести. Все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
Ранее в этот же день сообщалось, что в Петербурге две ученицы четвертого и пятого классов попали в больницу из-за отравления таблетками. Препараты принадлежали матери одной из школьниц.