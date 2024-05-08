Две школьницы отравились таблетками в Петербурге
Две ученицы четвертого и пятого классов попали в больницу из-за отравления таблетками в Санкт-Петербурге. 11-летние девочки съели лекарства во время прогулки, сообщает телеканал «78» в среду, 8 мая.
Препараты принадлежали матери одной из школьниц. Старшую госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас она находится в реанимации. Состояние младшей оценивается как средней тяжести.
По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в мае сообщалось, что годовалая девочка попала в больницу с отравлением в Москве, после того как пожевала оставленный матерью гашиш. Инцидент произошел в квартире в Ташкентском переулке.