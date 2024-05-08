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Две школьницы отравились таблетками в Петербурге

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Две ученицы четвертого и пятого классов попали в больницу из-за отравления таблетками в Санкт-Петербурге. 11-летние девочки съели лекарства во время прогулки, сообщает телеканал «78» в среду, 8 мая.

Препараты принадлежали матери одной из школьниц. Старшую госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас она находится в реанимации. Состояние младшей оценивается как средней тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в мае сообщалось, что годовалая девочка попала в больницу с отравлением в Москве, после того как пожевала оставленный матерью гашиш. Инцидент произошел в квартире в Ташкентском переулке.

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