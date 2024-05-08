Движение вперед

Инаугурационные указы президента играют важнейшую роль в определении стратегии развития страны на очередной срок его полномочий. 7 мая Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Ключевая особенность его состоит в том, что указ не просто обозначает национальные цели развития на шесть лет (это горизонт долгосрочного планирования, как и в предыдущих аналогичных указах 2012-го и 2018 года), но и закладывает приоритеты стратегического развития страны на по-настоящему длительный срок.

Стратегические указы президента выполняют две ключевые функции. Первая — это, собственно, управленческая. В указе обозначены цели, задачи, показатели развития, ответственные государственные органы, сроки выполнения поручений. Но не менее важна и вторая функция, символическая и смысловая. Они не только задают вектор управления, но и расставляют смысловые приоритеты развития страны, закладывают принципы, на которых должно строиться взаимодействие государства, общества и бизнеса.

При этом смыслы указа президента хорошо раскрывает преамбульная часть. На первое место поставлено устойчивое экономическое и социальное развитие России. Совершенно по-особенному подчеркнута роль укрепления суверенитета, причем во всех основных сферах — государственной, культурно-ценностной и экономической. Очень четко обозначены вызовы и проблемы в сфере демографии и социального развития, в связи с чем поставлена задача увеличения численности населения страны и повышения уровня жизни граждан. Об этом Владимир Путин самым предметным образом говорил и в послании Федеральному собранию 29 февраля. Подчеркивается роль традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принципов патриотизма, которые должны быть и будут положены в основу государственной политики. Отмечается приоритет человека, социальной справедливости и равенства возможностей, обеспечения безопасности государства и общественной безопасности. Примечательно, что именно в преамбульной части указа президент делает акцент на необходимости экономического развития, основанного на честной конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе, высокой эффективности и технологичности. Также глава государства указывает на открытость России внешнему миру.

Иными словами, уже преамбульная часть раскрывает основные смысловые линии того, какой должна быть Россия во второй половине 2020-х и в 2030-х годах. Это суверенная страна (можно вспомнить понятие «государство-цивилизация» из Концепции внешней политики), которая, однако, не закрывается от взаимодействия с другими государствами, а активным образом будет участвовать в становлении и развитии многополярного мира. Это страна, которая опирается на собственные исторические, культурные, духовно-нравственные традиции, сохраняет внутренний культурный стержень и самостоятельно определяет, как жить и куда идти. Это страна с динамично развивающейся экономикой, идущей в ногу с технологическим прогрессом, страна, опирающаяся на предпринимательскую и частную инициативу (о чем президент ранее неоднократно говорил в своих публичных выступлениях). И, конечно, это страна, повернутая к человеку, и задачи повышения качества жизни, сбережения народа России обозначены в указе совершенно особенным образом.

В содержательной, управленческой части инаугурационного указа также очень четко расставлены приоритеты развития страны. Основная долгосрочная и стратегическая (национальная) цель России — это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. И такая постановка совершенно четко вытекает из тех демографических вызовов, с которыми сталкивается РФ и которые способны влиять на все остальные сферы жизни (безопасность, экономическое развитие, сохранение культурного кода). Остальные национальные цели продолжают и конкретизируют общий вектор, направленный на повышение качества жизни людей: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие. Обеспечить достижение этих целей должны устойчивая и динамичная экономика и технологическое лидерство, в том числе основанное на цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Учтены в указе президента и анонсированные в послании Федеральному собранию 29 февраля новые национальные проекты «Семья», «Молодежь», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных». До 1 сентября правительство РФ при участии Госсовета должно разработать и актуализировать нацпроекты и вынести их на рассмотрение совета при президенте по стратегическому развитию. В целом проектный подход к управлению сохраняется в рамках нового президентского срока. И также вновь обращают на себя внимание очень сжатые, четкие сроки выполнения поручений: Владимир Путин ориентирует управленческий корпус на системную и стратегическую работу без «чрезвычайщины», но и без времени на раскачку.

Можно сделать и ряд общих управленческих выводов по результатам анализа содержания президентского указа. В нем, безусловно, отмечена роль Госсовета как важнейшей диалоговой площадки, на которой правительство РФ, федеральные органы власти и губернаторы вместе участвуют в обсуждении целей и задач развития. Усиливается роль совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, который, вероятно, и станет основным координирующим органом при реализации заявленных целей. И, конечно, внимание наблюдателей теперь будет приковано к формированию нового состава правительства РФ, на которое — наряду с региональными властями — и ляжет основная ответственность за реализацию национальных целей развития страны.

А оценивать работу государственных органов будут граждане, и именно поэтому в указе президента сделан акцент на использовании социологических показателей, по которым, наряду с традиционными контрольными инструментами, и будет вестись оценка того, как выполняются национальные цели и задачи.

Автор — старший научный сотрудник кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт Российского общества политологов