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Экономисты предложили ввести новый налог для компаний в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Эксперты предложили на определенный период времени — три-пять лет — ввести целевой налог для компаний, назвав его инвестиционным. Об этом сказано в докладе «Россия 2035 — к новому качеству экономики», с которым ознакомились «Известия» 8 мая.

Среди авторов — экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, ученые Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и другие.

«В текущей ситуации наиболее приемлемой формой реализации целевого сбора может быть косвенное налогообложение в виде налога с продаж. Прежде всего потому, что он проще и прозрачнее с точки зрения администрирования и контроля», — объяснили эксперты.

Также бремя от такого косвенного сбора будет «распределено» между всеми участниками товарных отношений — между бизнесом и населением, считают они.

В случае его введения дополнительные бюджетные поступления, по предварительным расчетам, могут составить более 3,5 трлн рублей в год при налоговой ставке 1%, и более 5 трлн рублей при ставке 1,5%, отмечается в документе.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что к ним не поступало таких предложений.

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В послании Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости модернизации налоговой системы в России.

25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства отметил, что донастройка налоговой системы в РФ должна стать одним из шагов для улучшения инвестиционного климата. Он подчеркнул, что обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок и необходимо обеспечить стабильные, предсказуемые условия для надежной работы бизнеса в стране.

Тогда же глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Министерство финансов собирается в мае обсудить с бизнес-сообществом предложения по донастройкам, чтобы принять их в весеннюю парламентскую сессию.

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