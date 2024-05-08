Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters узнало о планах США ограничить Китаю доступ к самым развитым моделям ИИ
Политика
Путин и Лукашенко пообщались перед саммитом ЕАЭС в Москве
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
Израиль обеспокоился возможным сокращением помощи от США из-за доклада Госдепа
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
Полиция в Эстонии оштрафовала выставивших из автомобиля флаг РФ граждан
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Посол России в ФРГ возложил цветы к военному мемориалу в Берлине
Мир
Пытавшихся бежать в Венгрию через реку Тису мужчин задержали на Украине
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Общество
Собянин поздравил 99-летнего фронтовика Ивана Слухая с Днем Победы
Спорт
ФК «Факел» оштрафовали за оскорбление болельщиками игроков «Зенита»
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил деревья и конструкции
Мир
Глава ВОЗ исключил уход организации из Рафаха
Мир
Си Цзиньпин заявил об уважении к Сербии всего мира за ее курс на независимость

Принц Гарри не сможет увидеться с Карлом III во время визита в Великобританию

0
Фото: ТАСС/AP/Alessandra Tarantino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принц Гарри приехал во вторник в Великобританию на соревнования, однако он не встретится со своим отцом, Карлом III из-за «насыщенной программы Его Величества». Об этом 8 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Гарри.

«Герцог, конечно же, понимает, что у его отца много дел и других приоритетов, и надеется увидеть его в ближайшее время», — сказал он.

Телеканал добавил, что Гарри также не встретится со своим братом, принцем Уильямом. При этом Букингемский дворец объявил о том, что король Карл III передаст руководство старым армейским полком Гарри принцу Уильяму. Церемония состоится 13 мая в Центре армейской авиации в Миддл-Уоллопе.

«Его Величество король официально передаст звание полковника — главнокомандующего армейским авиационным корпусом Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому», — говорится в заявлении дворца.

Жена Гарри Меган Маркл не приехала в Великобританию с супругом. После визита Гарри в Лондон они должны вместе отправиться в Нигерию.

У короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Что известно на данный момент

Ранее, 30 апреля, Карл III вернулся в общественным обязанностям, после того как ему диагностировали онкологическое заболевание. Кроме того, предстоящие встречи короля будут адаптировать при необходимости, чтобы уменьшить риски, препятствующие выздоровлению короля.

5 февраля у британского короля диагностировали онкологическое заболевание. Позднее в том же месяце сообщалось, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, который получил название «Менайский мост». Согласно плану, первыми о смерти короля узнают премьер-министр и другие ключевые должностные лица, после будет сделано объявление в прямом телеэфире. Королем будет провозглашен принц Уэльский Уильям, он выступит перед нацией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024