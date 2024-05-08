Принц Гарри не сможет увидеться с Карлом III во время визита в Великобританию
Принц Гарри приехал во вторник в Великобританию на соревнования, однако он не встретится со своим отцом, Карлом III из-за «насыщенной программы Его Величества». Об этом 8 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Гарри.
«Герцог, конечно же, понимает, что у его отца много дел и других приоритетов, и надеется увидеть его в ближайшее время», — сказал он.
Телеканал добавил, что Гарри также не встретится со своим братом, принцем Уильямом. При этом Букингемский дворец объявил о том, что король Карл III передаст руководство старым армейским полком Гарри принцу Уильяму. Церемония состоится 13 мая в Центре армейской авиации в Миддл-Уоллопе.
«Его Величество король официально передаст звание полковника — главнокомандующего армейским авиационным корпусом Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому», — говорится в заявлении дворца.
Жена Гарри Меган Маркл не приехала в Великобританию с супругом. После визита Гарри в Лондон они должны вместе отправиться в Нигерию.
Ранее, 30 апреля, Карл III вернулся в общественным обязанностям, после того как ему диагностировали онкологическое заболевание. Кроме того, предстоящие встречи короля будут адаптировать при необходимости, чтобы уменьшить риски, препятствующие выздоровлению короля.
5 февраля у британского короля диагностировали онкологическое заболевание. Позднее в том же месяце сообщалось, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, который получил название «Менайский мост». Согласно плану, первыми о смерти короля узнают премьер-министр и другие ключевые должностные лица, после будет сделано объявление в прямом телеэфире. Королем будет провозглашен принц Уэльский Уильям, он выступит перед нацией.