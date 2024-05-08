В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени

В Казани врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) прооперировали 31-летнюю Евгению Афанасьеву из Удмуртии, у которой в печени был обнаружен паразит. Об этом в среду, 7 мая, сообщает «Татар-информ».

Пациентка рассказала, что проблемы со здоровьем начались еще два года назад после коронавируса. По ее словам, сначала начала болеть печень, а позже пожелтели глаза и начался зуд по всему телу. В поликлинике по месту жительства девушке диагностировали холецистит и прописали таблетки. Но симптомы вернулись спустя время и начали прогрессировать: в течение полугода печень значительно увеличилась в размере.

«Была и в онкологии, и в инфекционке. Мне делали КТ, биопсию. В итоге поставили диагноз — альвеококкоз печени», — уточнила пациентка.

Отмечается, что альвеококкоз вызывает ленточный червь. Врачи объяснили, что киста, которую образовал паразит, находилась в правой доле печени, а ее длина составила 19 см. Тогда Афанасьевой сказали, что у нее есть два варианта: пересадка печени или «неизвестно, сколько с этим проживешь».

Однако спустя некоторое время девушку пригласили в РКБ Татарстана и предложили сохранить печень, удалив при этом пораженный участок органа. Операция, которую провели 24 апреля, длилась около шести часов, на данный момент пациентка чувствует себя хорошо.

«Мы оставили 20% печени — она стала размером со всю печень здорового человека, это всего два сегмента органа, а их всего восемь. Из-за перераспределения кровотока печень начинает расти, растягиваться, то есть часть кровотока, по которому кровь притекает к печени от внутренних органов, перекрывает паразит. Кровь начинает течь в другом направлении, и печень начинает расти», — рассказал врач Александр Киршин, подчеркнув, что всегда предпочтительнее оставить человека со своим органом.

Ранее, 17 января, сообщалось, что врачи удалили из мозга 12-летнего ребенка кисту с личинками паразитов. Сначала родители заметили изменение в поведении мальчика: он стал отставать в школе, был невнимателен на уроках, быстро уставал. В дальнейшем мальчик пожаловался, что у него стала «отставать» одна нога. Ему сделали МРТ головного мозга и обнаружили объемное образование в правом полушарии. После хирургического вмешательства у мальчика прошли головные боли, его движения восстановились почти в полном объеме.