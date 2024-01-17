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Врачи удалили кисту с личинками паразита из мозга ребенка в Челябинске

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Врачи удалили из мозга 12-летнего ребенка кисту с личинками паразитов. Об этом 17 января рассказали в Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ).

«Несколько месяцев назад родители заметили изменения в поведении своего 12-летнего сына Миши. Ребенок стал отставать в школе, был невнимательным на уроках и получал замечания от учителей. После занятий мальчик приходил домой и сразу ложился спать. Взрослые не придавали этому большого значения и списывали на загруженность и усталость», — рассказало медучреждение во «ВКонтакте».

В дальнейшем мальчик пожаловался, что у него стала «отставать» одна нога. Ему сделали МРТ головного мозга и обнаружили объемное образование в правом полушарии.

«Ребенка мучили головные боли, произошел перекос лица, появилась слабость в конечностях. На приемах в платных клиниках диагноз выставить так и не смогли. Когда мальчик пришел ко мне, я очень удивился, взглянув на снимки МРТ. Эхинококкоз головного мозга. Количество кист не поддавалось подсчету. Дислокация срединных структур до 1,5 см. А объем этого узла был порядка 12 см», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии ЧОДКБ Герман Сафронов.

По его словам, заражение произошло через грязные руки. Личинка занеслась в мозг с током крови, не задержавшись в тканях других органов. Операция по удалению кисты была достаточно сложной, так как существовал риск вскрытия ее содержимого и обсеменения всего мозга.

После хирургического вмешательства у мальчика прошли головные боли, его движения восстановились почти в полном объеме. Он продолжает реабилитацию после месяца, проведенного в больнице.

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Накануне в Российской детской клинической больнице рассказали «Известиям», что хирурги медучреждения удалили у трехлетней девочки гигантскую опухоль, которая занимала более 60% правой плевральной полости ребенка. Операцию выполнили через точечные проколы в грудной стенке.

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