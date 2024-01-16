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Хирурги РДКБ удалили гигантское новообразование средостения у ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ), филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, удалили у трехлетней девочки гигантскую опухоль, которая занимала более 60% правой плевральной полости ребенка. Об этом «Известиям» 16 января сообщили в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что девочка поступила в РДКБ из Ульяновской области. Во время плановой рентгенографии по месту жительства врачи обнаружили затемнение правой половины грудной клетки. Компьютерная томография позволила уточнить диагноз — гигантское образование средостения (пространство в грудной клетке между легкими) размером 11х8х8 см, которое плотно прилегало к окружающим тканям и сдавливало жизненно важные структуры

«Нам удалось выполнить малоинвазивную торакоскопическую операцию через точечные проколы в грудной стенке. Это длительная, планомерная и скрупулезная работа. Необходимо было аккуратно отделить образование от прилегающих анатомических структур без их повреждения», — рассказал заведующий отделением реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости, кандидат медицинских наук Евгений Андреев.

По его словам, на основании гистологического исследования врачи утвердили диагноз — доброкачественная тератома. После успешной операции девочка быстро восстановилась, и через четыре дня ее выписали домой. В дальнейшем состояние пациентки будут наблюдать и контролировать при помощи рентгенографии и компьютерной томографии грудной клетки.

«В мировой медицинской литературе мы не нашли публикаций, которые описывают малоинвазивное торакоскопическое удаление опухоли таких больших размеров», — отметил Андреев.

Специалист уточнил, что применение подобных технологий помогает добиться не только хороших косметических результатов, но и существенно сокращает время реабилитации пациентов в послеоперационном периоде, позволяет быстрее вернуться к активной жизни.

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В октябре в пресс-службе РДКБ сообщили о том, что в РФ впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с редчайшим заболеванием — синдромом Клерикузио. Донором стала его сестра. Специалисты отметили успешный результат проведенной трансплантации — пересажанный костный мозг функционирует в полном объеме, у мальчика восстановлена иммунная система и прекратился патологический процесс в коже.

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