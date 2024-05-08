Эксперт прокомментировал повышение КНР тарифов на грузоперевозки в РФ

Тарифы на железнодорожные грузоперевозки из КНР в Россию поднялись в среднем от 12 до 25% в зависимости от типа груза и направления, сообщил «Известиям» 8 мая гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

В этот день портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на экспедиционные компании сообщил, что Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию.

«Тарифы поднялись где-то неделю назад. Китайские агенты, китайские компании, логистические операторы железнодорожные уже сообщили и информировали конкретно нас об этом повышении цен в среднем от 12 до 25% в зависимости от характера груза и направления — в зависимости от того, из каких станций [поступает груз]», — сказал Властопуло.

По его словам, тарифы выросли в диапазоне от $500 до $1,5 тыс. $1,5 тыс. — на тяжелые грузы, которые всегда тарифицировались выше, чем обычные грузы.

«Мало того, уже май практически перебукирован. То есть, условно говоря, новые заказы на вывоз грузов в мае уже сложно разместить, потому что всё уже забукировано. Букинг можно размещать на начало июня уже по повышенным тарифам», — сказал эксперт.

Он отметил, что повышение тарифов коснулось не только железнодорожных грузоперевозок.

«Нас уведомили уже все китайские компании, морские линии китайские о повышении тарифов на маршруте из Китая в порты Владивостока. Там цена еще выше поднялась: в среднем от $800 до $1,2 тыс. тоже в зависимости от порта выхода <…> Китай наш основной партнер по импорту — более 40% импорта это китайские товары, и мы будем покупать товары в Китае, импортировать их, в том числе оплачивая логистику по завышенным тарифам», — уточнил Властопуло.

Эксперт предположил, что в связи с этим цены на товары могут вырасти. Однако он отметил, что в этой ситуации нет прямой пропорциональности.

«С точки зрения того, как это отразится на стоимости товара, — тут нет прямой пропорциональности. То есть если логистика — транспортировка товара — повышается на 15%, то это не означает, что товар поднимется на 15%. Там соотношение 1:10 или 1:8. Условно говоря, 10% повышения стоимости логистики — это примерно 1–2% повышения стоимости товара. Прямой пропорции нет», — объяснил Властопуло.

Ранее 8 мая заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что увеличение тарифов показывает, с одной стороны, востребованность этого направления, с другой стороны — необходимость вложений в инфраструктуру. Он добавил, что к тарифам надо относиться как к неизбежной составляющей себестоимости.

До этого, 7 марта, сообщалось, что объем торговли России с Китаем вырос на 9,3% по итогам января и февраля 2024 года. Согласно данным главного таможенного управления КНР, он достиг $37,01 млрд.