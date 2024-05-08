Малайзия заявила о намерении дарить орангутанов странам-партнерам

Малайзия будет дарить орангутанов странам — покупателям пальмового масла в рамках инициативы «дипломатии орангутанов», аналогичной китайской панда-дипломатии. Об этом 8 мая написал министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Дипломатия орангутанов» покажет всему миру, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия», — поделился мнением министр.

Он добавил, что орангутанов, находящихся под угрозой исчезновения, представят странам, покупающим пальмовое масло у Малайзии. Речь идет в том числе об Индии и Евросоюзе.

Орангутаны находятся под критической угрозой исчезновения, они теряют регионы обитания на фоне расширения плантаций пальмового масла и развития инфраструктуры.

В конце прошлого года три китайские панды, проживавшие в национальном зоопарке Вашингтона, были возвращены в Китай. Животные находились в аренде у вашингтонского зоопарка с 2000 года, и договор аренды продлевался несколько раз. Однако теперь «дипломатия панд» закончилась, отмечал телеканал Fox News, и это «еще одна проблема в отношениях США с Китаем».

СМИ укорило КНР в том, что страна решила использовать животных в политических целях. Там пожелали пандам «всего наилучшего», при этом добавив, что «американская дружба более не имеет значения» для председателя КНР Си Цзиньпина», отмечает «Газета.Ru».