Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters узнало о планах США ограничить Китаю доступ к самым развитым моделям ИИ
Политика
Путин и Лукашенко пообщались перед саммитом ЕАЭС в Москве
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
Израиль обеспокоился возможным сокращением помощи от США из-за доклада Госдепа
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
Полиция в Эстонии оштрафовала выставивших из автомобиля флаг РФ граждан
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Посол России в ФРГ возложил цветы к военному мемориалу в Берлине
Мир
Пытавшихся бежать в Венгрию через реку Тису мужчин задержали на Украине
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Общество
Собянин поздравил 99-летнего фронтовика Ивана Слухая с Днем Победы
Спорт
ФК «Факел» оштрафовали за оскорбление болельщиками игроков «Зенита»
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил деревья и конструкции
Мир
Глава ВОЗ исключил уход организации из Рафаха
Мир
Си Цзиньпин заявил об уважении к Сербии всего мира за ее курс на независимость

Малайзия заявила о намерении дарить орангутанов странам-партнерам

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Малайзия будет дарить орангутанов странам — покупателям пальмового масла в рамках инициативы «дипломатии орангутанов», аналогичной китайской панда-дипломатии. Об этом 8 мая написал министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Дипломатия орангутанов» покажет всему миру, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия», — поделился мнением министр.

Он добавил, что орангутанов, находящихся под угрозой исчезновения, представят странам, покупающим пальмовое масло у Малайзии. Речь идет в том числе об Индии и Евросоюзе.

Орангутаны находятся под критической угрозой исчезновения, они теряют регионы обитания на фоне расширения плантаций пальмового масла и развития инфраструктуры.

Зверская дипломатия: в США задумали отобрать панд у Китая
Почему американцы хотят оставить себе детенышей бамбуковых медведей и как на это смотрят в КНР

В конце прошлого года три китайские панды, проживавшие в национальном зоопарке Вашингтона, были возвращены в Китай. Животные находились в аренде у вашингтонского зоопарка с 2000 года, и договор аренды продлевался несколько раз. Однако теперь «дипломатия панд» закончилась, отмечал телеканал Fox News, и это «еще одна проблема в отношениях США с Китаем».

СМИ укорило КНР в том, что страна решила использовать животных в политических целях. Там пожелали пандам «всего наилучшего», при этом добавив, что «американская дружба более не имеет значения» для председателя КНР Си Цзиньпина», отмечает «Газета.Ru».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024