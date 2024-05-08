Неизвестный застрелил подростка в центре Нью-Йорка

В центре Нью-Йорка был застрелен 16-летний подросток. Об этом 8 мая сообщил американский телеканал CBS News.

Инцидент произошел в районе Урбан Плаза между улицами Спринг и Доминик в районе Сохо. Жертвой стал Махки Браун из Бруклина, который учился в школе неподалеку от места происшествия.

Отмечается, что стрельба произошла в тихом дворе в относительно безопасном районе, где уже более 16 месяцев не было зафиксировано случаев нападений с огнестрельным оружием, отмечают журналисты.

Полиция предполагает, что между лицами произошел конфликт после школы. Браун был ранен один раз в голову и два раза в ногу. Его срочно доставили в больницу Бельвью, где он скончался.

Полиция сообщила, что разыскивает двух подозреваемых, в том числе стрелка, скрывшихся на арендованном велосипеде.

«Слишком много оружия на улицах. Слишком много детей, у которых есть доступ к оружию. Это не только здесь, это по всему городу. В Сохо такое бывает нечасто», — сказал журналистам местный житель Томас Либонати.

До этого, 2 мая, полицейские в американском штате Висконсин застрелили 14-летнего вооруженного ученика около здания средней школы в деревне Маунт-Хориб. Как отметило СМИ, полиция отреагировала на угрозу, «применив смертоносную силу». Подчеркивается, что подростку с оружием не дали возможности пройти в школу, поэтому пострадавших при инциденте не было.

На следующий день сообщалось, что при перестрелке несколько пуль попали в окно школы. Была ранена старшеклассница. 17-летняя девушка получила легкие травмы и была доставлена ​​в больницу.