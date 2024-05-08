Сезон фонтанов стартует в Красноярске 9 мая

В Красноярске в День Победы начнется сезон фонтанов. Конструкции будут каждый день с 8 до 22 часов до осенних заморозков.

По данным администрации, планируется запуск 26 фонтанов из 30. Фонтан «Северное сияние» будет запущен позже срока, так как вандалы разбили ограждение и облицовку. Фонтанам «Молодежный» и «Икар» требуется ремонт. На фонтане «Реки Сибири» проводятся строительные работы. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В связи с праздником 9 мая на самом большом фонтане на Театральной площади будут запущены мелодии военных лет, вечером будет включена подсветка. Светомузыкальное шоу запланировано 10 мая с 20 до 22 часов, за два часа фонтан исполнит 50 мелодий.

1 мая сезон фонтанов стартовал в Хабаровске. Для жителей и гостей города была подготовлена обновленная программа лазерного шоу.