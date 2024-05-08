Театр «У Моста» в Перми остался без новой сцены

Власти Перми приостановили переговоры с театром «У Моста» об аренде помещения в бывшем здании Пермского высшего военно-командного училища. Причина — недостаточное количество эвакуационных выходов из зала.

ИА «Ура.ру» уточняет, что руководство театра склоняется к тому, что зал на 500 мест сложно запустить в эксплуатацию, когда из него всего один выход. По этой причине в помещении по требованию Госпожнадзора можно разместить максимум 300 человек. Столько же зрителей вмещает действующий зал театра на улице Куйбышева.

В пресс-службе театра изданию «Коммерсантъ Пермь» сказали, что официальная информация о ходе переговоров должна появиться в середине мая. В городской администрации ситуацию не комментируют. Новую сцену театра «У Моста» в здании училища планировалось открыть 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в 2024 году минтранс совместно с РЖД намерены отремонтировать шесть железнодорожных вокзалов. Речь идет о малых вокзалах в Кишерти, Лысьве, Верещагино, Кунгуре, Кордоне и Кыне. Объекты будут отремонтированы или реконструированы.