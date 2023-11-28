Шесть железнодорожных вокзалов отремонтируют в Прикамье в 2024 году

В Пермском крае в 2024 году минтранс совместно с РЖД намерены отремонтировать шесть железнодорожных вокзалов. Об этом министр транспорта Сергей Вешняков заявил на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры.

По его словам, речь идет о малых вокзалах в Кишерти, Лысьве, Верещагино, Кунгуре, Кордоне и Кыне. Объекты будут отремонтированы или реконструированы.

«Кроме того, планируется начать строительство Северного железнодорожного обхода, остановочного пункта «Попова», обновление и ремонт путевой инфраструктуры «Ласточек», — говорится в Telegram-канале заксобрания Прикамья со ссылкой на министра.

Как уточняет ИА «Ура.ру», о реконструкции вокзала Пермь-II в сообщении не упоминается. Ее запланировали еще в 2021 году, власти обещают начать работы в конце 2023-го или начале 2024 года.