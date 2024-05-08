Тула вошла в топ-10 городов-героев для поездок в мае

Тулу включили в десятку героических городов, куда чаще всего совершают поездки в мае. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

В этом списке Тула заняла десятое место. За три ночи, проведенные в этом городе, туристы заплатят 4,6 тыс. рублей, уточняет ТСН24 со ссылкой на исследование.

В тройку лидеров по этому показателю вошли Санкт-Петербург, Москва и Анапа.

Агентство уточняет, что в январе и феврале этого года Тульскую область посетили почти 169 тыс. туристов. В рейтинге по оценке туристического потока регион занял пятую строчку.

Ранее сервисы МТС Travel и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправятся отдыхать в период майских праздников. Лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны стал Санкт-Петербург, а из зарубежных направлений чаще всего путешественники выбирали Белоруссию.