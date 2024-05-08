Штормовое предупреждение объявили в Тюмени на 9 мая. В день Победы на всей территории региона ожидаются ливневые дожди, грозы, а в некоторых районах град.

ИА «Ура.ру» со ссылкой на инфоцентр регионального правительства пишет, что в этот день ветер усилится до 18–23 м/с, в Тюмени при порывах его скорость будет до 20 м/с.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда комфортная температура воздуха вернется в столичный регион. Это произойдет только во второй половине мая.

До конца недели Москву и область ждет прохладная погода с осадками. Температура воздуха будет ниже нормы примерно на 10 градусов и ночью может достигать отрицательных значений.