В Волгоградской области водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе
Водитель легковой машины сбил двух девочек на пешеходном переходе в Волжском Волгоградской области. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Согласно имеющимся данным, 8 мая 2024 года примерно в 11 часов 46-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris на улице Советской у дома 26 совершил наезд на переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу школьниц девяти и десяти лет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
С места ДТП девочек госпитализировали в больницу. На место происшествия выехал прокурор города Виталий Орлов для координации действий правоохранителей.
В данный момент проводятся процессуальные проверки обстоятельств аварии, ситуация поставлена прокуратурой на контроль.
Ранее, 5 мая, в Хабаровском крае женщина на иномарке насмерть сбила подростка, который был пассажиром на мотоцикле «Урал», водитель с травмами был госпитализирован.