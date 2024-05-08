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В Москве годовалая девочка отравилась забытым матерью гашишем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Годовалая девочка попала в больницу с отравлением в Москве, после того как пожевала оставленный матерью гашиш. Об этом 8 мая сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел накануне в квартире в Ташкентском переулке. 26-летняя мать ребенка призналась, что иногда употребляет наркотические вещества.

По словам собеседника, женщина положила остатки наркотика на подоконник около кровати дочери, а потом отошла на кухню. Вернувшись, она обнаружила жующую гашиш девочку. Испуганная мать сразу вытащила его изо рта малышки, а когда ребенку стало плохо, она вызвала скорую помощь.

В больнице у маленькой пациентки диагностировали отравление наркотическими веществами. По факту произошедшего начата проверка.

Отрава у дома: кто предлагает детям наркотики
Даже единичный прием запрещенного препарата может оказаться летальным для организма ребенка

В середине марта в Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиками, после того как осталась с сожителем матери. Прокуратура выяснила, что мужчина ранее отбывал наказание за незаконный сбыт наркотиков, а в отношении женщины было возбуждено дело о ненадлежащем воспитании ребенка.

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