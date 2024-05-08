Нацпарк «Красноярские Столбы» закроют для посещений до конца мая

Посещение национального парка «Красноярские Столбы» ограничат для туристов. Природная территория будет закрыта с 13 по 31 мая.

По данным ИА KrasnoyarskMedia, такие меры принимаются в связи с профилактикой пожарной опасности, а также в рамках «месячника тишины» — особого режима для поддержания спокойного пробуждения животных. Посещение будет закрыто со стороны центрального входа и Фанпарка «Бобровый лог».

Для посещения останется открытой чаша Гранитного карьера и научно-познавательный центр «Столбы» со стороны восточного входа.

Ранее сообщалось, что в Прибайкальском национальном парке с 4 мая введен особый противопожарный режим.