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Песков заявил, что не знает деталей гибели журналиста AFP под Артемовском год назад

Песков: Россия не может расследовать гибель журналиста AFP Сольдена под Артемовском год назад
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Фото: соцсети
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Кремль не знает подробностей гибели журналиста Agence France-Presse (AFP) Армана Сольдена под Артемовском в мае 2023 года, за этой информацией нужно обращаться к Киеву. Об этом 8 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам на регулярном брифинге.

9 мая 2023 года AFP сообщило о смерти своего журналиста в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Погибший занимал должность видеокоординатора агентства на Украине.

Журналисты французского агентства упомянули, что в День Победы будет ровно год со дня гибели коллеги. Они поинтересовались, какие действия были предприняты РФ для расследования инцидента.

«Здесь Россия не может никакое расследование проводить. Здесь, наверное, нужно обращаться к украинской стороне», — ответил Песков, добавив, что не располагают информацией о рабочей деятельности журналиста.

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26 апреля в Международной федерации журналистов (МФЖ) указали на необходимость принятия конвенции ООН о безопасности журналистов в связи с гибелью военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. В документе говорится, что смерть Еремина подчеркивает необходимость принятия конвенции ООН о безопасности журналистов, за которую в МФЖ борются уже много лет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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