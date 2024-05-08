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VK установит интерактивные инсталляции ко Дню Победы в 10 городах России

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Фото: пресс-служба ВКонтакте
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В России в 10 городах появятся интерактивные зеркальные стелы, которые компания VK установит ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе VK.

Там уточнили, что инсталляции будут доступны горожанам с 8 по 12 мая во Владикавказе, Волгограде, Воронеже, Грозном, Москве, Новороссийске, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Туле. Их установят в популярных парках и местах, где обычно проходят празднования.

С помощью этих стел можно будет узнать интересные факты из истории улиц этих городов и рассмотреть их отреставрированные фотографии военных лет на одной из граней инсталляции. Обновление снимков выполнено с помощью технологии Облака Mail.ru, которая позволила сделать эти старые фото цветными.

На стелах будут размещены QR-коды, перейдя по которым горожане смогут отреставрировать черно-белые фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, или восстановить утерянные элементы снимков. Чтобы это сделать, нужно перейти на специальную страницу и загрузить изображение, и нейросеть Mail.ru улучшит его и сделает цветным. Обработанные снимки можно хранить в Облаке Mail.ru и объединить несколько таких фотографий в цифровую семейную коллекцию. Кроме того, создатели проекта позаботились о пожилых людях, для которых на сайте подготовлена инструкция, объясняющая, как использовать технологию. Пользователи сервиса получат подарок — бесплатную подписку Mail Space на 3 месяца на 256 ГБ, где смогут хранить воспоминания о героических родственниках и делиться своими фотоальбомами.

Помимо этого, социальная сеть «Одноклассники», которая входит в VK, запускает проект «Сохранение культурных ценностей во время ВОВ», приуроченный к празднованию Дня Победы. Эта инициатива поможет пользователям увидеть историю войны глазами сотрудников музеев и других культурных учреждений. В проекте участвуют Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Петергоф, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Ростовский музей изобразительных искусств, Нижегородский музей-заповедник и информационный портал «Культура.РФ». Всего музеев, сотрудничающих здесь с «Одноклассниками», более 20.

Эти учреждения с 6 по 20 мая будут публиковать на своих страницах в соцсети видео, лонгриды и эксклюзивные фотографии на тему ВОВ, и пользователи из первых рук узнают о работе их сотрудников во время войны, музейной эвакуации, утраченных экспонатах и спасении экспозиций во время бомбардировок. Все материалы можно найти по хештэгу #СохраняяКультуру.

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Ранее, 7 мая, в Москве открылась выставка о судьбах советских евреев. Они были в том числе солдатами Красной Армии СССР и сражались против фашистских захватчиков, становясь героями Великой Отечественной войны вместе с представителями других национальностей. В частности, на выставке можно увидеть военные снимки талантливого и знаменитого советского фотографа Евгения Халдея.

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