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В Госдуме заявили о начале работы по достижению национальных целей в сфере экологии

Депутат Коган: работа по достижению национальных целей в сфере экологии начата
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Фото: ТАСС/Максим Коротченко
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В настоящее время депутаты Госдумы совместно с правительством РФ разрабатывают новый законопроект в сфере экологии. Об этом 7 мая «Известиям» заявил депутат нижней палаты российского парламента Александр Коган.

В тот день президент России Владимир Путин подписал указ, определивший национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе «Экологическое благополучие». Одним из критериев его достижения глава государства указал сортировку 100% объема твердых коммунальных отходов к 2030 году, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

В связи с этим Коган пояснил, что за последние два года приняты законы о вторичных ресурсах и о реформе системы расширенной ответственности производителя для стимулирования вовлечения отходов в повторный оборот.

«Сейчас еще правительство готовит перечень товаров, при производстве которых обязательно использование вторресурсов в определенной доле, что позволит создать дополнительный спрос на них. Плюс мы совместно с правительством работаем над законопроектом, стимулирующим выделение органической фракции из твердых коммунальных и производство из нее продукции», — рассказал депутат.

По его словам, использовать такую продукцию можно в строительстве и отсыпке дорог, планировке территории, благоустройстве. Это позволит существенно расширить долю вовлекаемых в полезный оборот отходов.

«Правительством уже утверждена соответствующая отраслевая программа, работа начата, так что все реализуемо», — подчеркнул он.

Также Коган отметил, что считает очень важным такой критерий как снижение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты. По его словам, правительство уже работает над проектом для решения этой задачи.

«Мы недавно очень подробно разбирали этот вопрос с коллегами, тут есть системные сбои, которые были выявлены при реализации проекта по оздоровлению Волги, и их обязательно необходимо учесть и исправить при подготовке и реализации нового проекта. Например, пуско-наладочные работы по запуску очистных сооружений оказались за рамками проекта. В результате очистные построены, введены в эксплуатацию, но не работают», — рассказал он.

Депутат подчеркнул, что такое не должно повториться, а уже построенные объекты необходимо довести до ума.

«Задача сверхважная и напрямую влияющая на качество жизни наших граждан, и способы как с ней справиться наилучшим образом еще предстоит найти», — добавил он.

Парламентарий отметил, что цели, которые поставил президент, очень амбициозные и важные для повышения качества жизни. Он подчеркнул, что они достижимы при условии, что все будут работать как команда и искать возможности, а не причины. Помимо этого он указал на необходимость не откладывать эту работу на будущее, а начинать работать уже сейчас.

Согласно критериям цели «Экологическое благополучие», к 2030 году необходимо сформировать экономику замкнутого цикла и обеспечить переработку всех твердых коммунальных отходов с захоронением не менее 50% от них и вовлечением не менее 25% от них во вторичное производство.

До 2036 года планируется поэтапно сократить выбросы опасных веществ в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха в два раза и утилизировать не менее 50% всех отходов I и II класса опасности. Согласно документу, к этому сроку планируется также снизить вдвое объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водоемы.

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Реализация национальных проектов в России проводится с 2018 года. Тогда был подписан указ о первых 12 проектах в области демографии, экологии, здравоохранения, образования, городской среды и других сфер жизни. Узнать больше о каждом из них можно на сайте национальныепроекты.рф.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля текущего года Путин объявил о старте пяти новых нацпроектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных».

Позднее, 27 апреля, российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам призвал утвердить до конца года обновленные нацпроекты. Российский лидер подчеркнул, что дополнительные ресурсы должны работать на стабильное и долгосрочное развитие городов и сел, сокращая неравенство в социально-экономическом потенциале.

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