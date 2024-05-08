ВКС России получили вторую в 2024 году партию истребителей Су-35С

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили вторую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» входит в Госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России новые самолеты Су-35С», — говорится в сообщении на сайте ОАК.

Эти истребители поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту базирования, указали в корпорации.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь также отметил, что авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре вышел на ритмичный темп производства самолетов в рамках программы на 2024 год.

Предприятие в установленные сроки выполняет обязательства по поставкам авиатехники и работает над созданием новых партий серийных Су-35 и Су-57, добавил он.

Ранее, 12 апреля, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Минобороны первую партию Су-35С. Как заявил тогда Слюсарь, они производятся на высоком технологическом уровне из-за масштабной модернизации производства.

В конце февраля МО РФ представило кадры боевого вылета Су-35С ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Тогда звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении Су-35с нанесло удар по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и успешно вернулось на аэродром.