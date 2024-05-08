Захарова назвала отзыв ФРГ посла из РФ для консультаций недружественным шагом

Отзыв Германией посла из РФ для консультаций является очередным недружественным шагом, заявила 8 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Отзыв из Москвы посла ФРГ — не более чем очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних связей», — сказала дипломат в ходе брифинга.

По ее словам, ответственность за это лежит на стороне Германии.

Германия 6 мая отозвала своего посла в РФ Александера Ламбсдорфа после обвинений в сторону Москвы в кибератаке на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Дипломат проведет в Берлине неделю, а затем вернется к работе в российскую столицу.

3 мая временного поверенного в делах посольства РФ в Германии вызвали в МИД ФРГ в связи с кибератакой, которую якобы совершила Россия. Представитель посольства РФ в Германии отверг причастность РФ и ее государственных структур к кибератаке на центральный офис СДПГ. В дипмиссии назвали эти обвинения со стороны ФРГ бездоказательными и необоснованными.

В июне 2023 года в СДПГ сообщили, что хакеры из группировки APT28 якобы взломали учетные записи электронной почты членов правления партии и не исключили «утечки данных из отдельных почтовых ящиков». Руководство фракции утверждало, что кибератака произошла из России.

Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес. При этом власти Германии не предоставили каких-либо доказательств о связях хакеров с РФ.