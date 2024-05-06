Германия отозвала своего посла в РФ для консультаций

Германия отзывает своего посла в РФ Александера Ламбсдорфа после обвинений в сторону Москвы в кибератаке на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Об этом 6 мая сообщила журналистам представитель МИД ФРГ.

«Я могу дополнительно сообщить, что министр иностранных дел [Анналена Бербок] приняла решение отозвать в Берлин для консультаций посла [в Москве] Ламбсдорфа», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Она рассказала, что Ламбсдорф проведет в Берлине неделю, а потом вернется к работе в Москве.

Ранее, 3 мая, представитель посольства РФ в Германии отверг причастность России и ее государственных структур к кибератаке на центральный офис СДПГ в 2023 году. В дипмиссии назвали эти обвинения со стороны ФРГ бездоказательными и необоснованными.

В тот день временного поверенного в делах посольства РФ в Германии вызвали в МИД ФРГ в связи с этой кибератакой, которую якобы совершила Россия.

В июне прошлого года в СДПГ сообщили, что хакеры из группировки APT28 якобы взломали учетные записи электронной почты членов правления партии и не исключили «утечки данных из отдельных почтовых ящиков». Руководство фракции утверждало, что кибератака произошла из России.

Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес. При этом власти Германии не предоставили каких-либо доказательств о связях хакеров с РФ.