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Фитнес-бизнес попросил власти изменить регулирование оформления самозанятых и ИП

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Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Dietze
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Национальное фитнес-сообщество предложило скорректировать регулирование трудовых отношений с тренерским составом фитнес-клубов. Это связано с тем, что налоговые органы при проверках клубов стали предъявлять претензии к тем, кто работает с ИП и самозанятыми. Соответствующее письмо глава сообщества Елена Силина направила в правительство РФ, ФНС и Минтруд. «Известия» ознакомились с документом 8 мая.

В Национальное фитнес-сообщество, согласно письму, поступают обращения фитнес-клубов из различных регионов о проводимых в отношении них налоговых проверках. В ходе таких мероприятий налоговые органы вменяют организациям отрасли потенциальное уклонение от уплаты НДФЛ и страховых взносов путем трудового оформления работников в качестве самозанятых и ИП. При этом фитнес-клубы не пытаются скрыть трудовые отношения с тренерами и выполняют все требования налогового законодательства, следует из обращения организации.

«Многие фитнес-клубы кроме штатного тренерского состава привлекают тренеров-самозанятых и ИП, ведь такие формы предпринимательства абсолютно прозрачны для всех сторон. Но далеки от прозрачности для налоговой инспекции, которая может усмотреть подмену трудовых отношений договорами гражданско-правового характера (ГПХ) с целью не платить НДФЛ и страховые взносы. Чтобы выявить уклонение от уплаты налогов и взносов, инспекторы исследуют отношения между теми, кто является «сотрудниками», а кто «подрядчиками», — пояснила «Известиям» Силина.

По ее словам, такое сотрудничество для налоговой инспекции выглядит как трудовые отношения, «прикрытые» договорами ГПХ, и если инспектор это выявит, то последует их переквалификация в трудовые договоры. Для организаций это, возможно, грозит доначислением НДФЛ, страховых взносов и штрафом.

То есть, по мнению представителей рынка фитнес-услуг, происходит неверное трактование правой формы предпринимательской деятельности. В связи с этим Национальное фитнес-сообщество в своем письме обратилось с предложением пересмотреть соответствующие критерии оформления ИП и самозанятых в фитнес-клубах.

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Проверки ФНС по данному факту идут в разных регионах страны, но наиболее массовые проводятся в Свердловской области, где под контроль попали сразу 24 организации отрасли.

Информацию подтвердил «Известиям» гендиректор сети фитнес-клубов Drive Fitness, функционирующих в том числе в Свердловской области, Роман Вальчук.

«УФНС проводит опросы тренеров: спрашивают, что входит в должностные обязанности, какой график работы, какие тарифы, есть ли формальный руководитель. Формируются документы для обращения в суд, который, вероятно, будет решать вопрос о доначислении налогов и страховых взносов по ФОТ (Фонду оплаты труда. — Ред.) для организаций за 2023 год», — пояснил он.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что в январе 2024 года в России более 190 тыс. человек были сняты с самозанятости. Как следует из данных аналитического портала ФНС, этот показатель стал рекордным с момента введения налогового режима в 2019 году. Предыдущий пик тоже произошел в январе, но 2023 года — тогда самозанятыми перестали быть 134 тыс. человек.

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