Посольство РФ не получало данные о задержанном в Польше россиянине
Посольство РФ в Варшаве не получало данные о задержанном в Польше россиянине. Об этом дипведомство сообщило 8 мая.
Ранее в этот день польская служба охраны границы заявила в соцсети X (бывш. Twitter) о задержании 41-летнего гражданина РФ, якобы нелегально пересекшего белорусско-польскую границу. Утверждалось, что мужчина может быть связан с Вооруженными силами РФ.
«В этой связи намерены обратиться в МИД Польши с запросом, был ли действительно задержан российский гражданин», — приводит сообщение российской дипмиссии ТАСС.
Уточняется, что в соответствии с российско-польской консульской конвенцией от 1992 года Варшава обязана уведомить об этом посольство РФ.