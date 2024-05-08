В МВФ заявили о разделении мира на три блока из-за геополитических проблем

Мировая экономика из-за геополитических проблем разделилась на три блока. Речь идет о странах, опирающихся на США, Китай, и несвязанных государствах. Об этом заявили 7 мая в Международном валютном фонде (МВФ).

«Представьте себе мир, разделенный на три блока: блок, опирающийся на США, блок, опирающийся на Китай, и блок несвязанных стран», — указано в докладе первого заместителя директора-распорядителя МВФ Гиты Гопинатх, текст которого опубликован на сайте организации.

Как отмечается, доля Китая в импорте США снизилась за последние шесть лет на 8% из-за торговых споров, за тот же период доля Соединенных Штатов Америки в импорте КНР сократилась на 4%. Прямая торговля между Россией и странами Запада после начала спецоперации и санкций разрушилась.

При этом объясняется, что «соединительные» страны, такие как Мексика и Вьетнам, пропускают через себя торговые и инвестиционные потоки, а это сглаживает санкционные действия.

В этом же докладе Гопинатх обратила внимание на сохранение доминирующего положения доллара в мировой торговле. На его долю приходится более 80% торгового финансирования, сказала она.

Ранее, 16 апреля, МВФ спрогнозировал рост мировой экономики на 3,2% в 2024 и 2025 годах. В докладе фонда заявили о ее «удивительной устойчивости». В частности, Международный валютный фонд повысил оценку роста российской экономики в 2024 году. Так, ВВП России в этом году может составить 3,2%.