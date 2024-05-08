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В МВФ указали на сохранение доминирующего положения доллара в мировой торговле

МВФ: доллар сохраняет доминирующее положение в мировой торговле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Доллар продолжает оставаться доминирующей в мировой торговле валютой, несмотря на усилия некоторых стран снизить ее влияние. Об этом говорится в докладе первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гиты Гопинатх, опубликованном 7 мая.

«Некоторые страны пересматривают свою сильную зависимость от доллара в своих международных сделках и резервных активах. <...> Несмотря на возросшие геополитические риски, последние данные показывают, что доллар США остается доминирующим. По данным SWIFT, на его долю приходится более 80% торгового финансирования», — отметила она.

По словам эксперта, вероятная причина заключатся в том, что большая часть торговли сырьевыми товарами по-прежнему выставляется и оплачивается в долларах. Кроме того, на долю доллара приходится почти 60% валютных резервов, несмотря на их постепенную диверсификацию в пользу нетрадиционных резервных валют, например, австралийского или канадского доллара.

Среди прочего Гопинатх отмечает фрагментацию мирового рынка по геополитическим причинам. Как следствие, валютный состав торгового финансирования не слишком изменился для стран — союзниц США. В свою очередь блок государств, поддерживающих Китай, увеличивает долю юаня — с начала 2022 года она выросла вдвое, с 4% до 8%.

«В Китае доля юаня во всех трансграничных операциях китайских небанковских организаций с иностранными контрагентами была близка к нулю 15 лет назад, но к концу 2023 года выросла и достигла примерно 50%. При этом наметилась тенденция снижения доли доллара — с 80% в 2010 году она упала до 50% в 2023-м», — говорится в докладе.

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Ранее, 25 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что советники экс-президента США Дональда Трампа обсуждают способы противодействия отказу стран от использования доллара США во внешней торговле. Сам политик ранее заявлял, что в случае победы на выборах главы государства, не допустит отказ других стран от доллара. По его словам, дедолларизация станет серьезным ударом для американской экономики.

До этого, 5 марта помощник президента России Юрий Ушаков заявил о намерении государств — членов БРИКС создать независимую платежную систему валют и блокчейна. Кроме того, по словам чиновника, будет продолжена работа по развитию механизма пула условных валютных резервов, прежде всего в части применения валют, альтернативных доллару США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 января отмечал, что доллар стал действующим либо потенциальным оружием Запада для решения политических задач. По словам министра, западные политики пытаются замаскировать свои односторонние шаги под лозунгом инклюзивности.

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