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Россияне рассказали, на что они копят деньги

Опрос: 41% россиян копят на отпуск или путешествия, 38% — на ремонт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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«Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и узнали, какое количество россиян формируют финансовые накопления и на что они планируют их потратить. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 8 мая.

Отмечается, что 44% россиян уже формируют финансовые накопления, а 32% только планируют это сделать. 24%, наоборот, не собираются копить.

Среди тех, кто формирует или планирует это делать, 41% копят на отпуск или путешествия. 38% откладывают деньги на ремонт, 35% — на здоровье, а 31% — на покупку недвижимости.

Четверть россиян (25%) делают накопления на лечение, а 18% — на образование. Столько же (18%) копят на покупку бытовой техники. По 15% опрошенных откладывают средства на покупку автомобиля и хобби. На подарки близким копят 14% участников опроса.

Покупку гаджетов отметили 12% опрошенных, 9% — переезд, 6% — приобретение дорогостоящей одежды или украшений, столько же (6%) проголосовали за свадьбу. На открытие бизнеса копят 5% россиян. 15%, которые отметили вариант «‎Другое», откладывают средства на погашение кредита и на подушку безопасности. ‎

Больше половины опрошенных (51%) откладывают в месяц от 10% своего дохода. 27% россиян отметили 11–20% от ежемесячного дохода, 11% — 21–30%, 3% участников опроса — от 31–40% дохода. 2% формируют накопления с помощью 41–50% дохода. 6% опрошенных откладывают более 51% своего дохода.

Среди откладывающих средства на ремонт 23% планируют накопить нужную сумму за несколько месяцев, 14% — через полгода, а 26% — через год.

17% участников опроса думают копить 2–3 года, 4% — 4–5 лет. Более 5 лет думают копить на ремонт 16% россиян.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

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5 марта аналитики «СберСтрахования» и медиахолдинга Rambler & Co поделились с «Известиями» результатами исследования, в рамках которого выяснилось, что мешает россиянам копить деньги. Оказалось, что более половины (87%) респондентов тратят отложенные средства на устранение последствий непредвиденных ситуаций.

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